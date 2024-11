Bullismo già alle medie: ragazze, stranieri e più poveri le vittime

«CyberDefender», la rete di venti scuole bresciane, chiede un protocollo di azione condiviso

Il bullismo c’è da sempre: potremmo citare il Franti di «Cuore», quadri, come «The bully of the neighbourhood» di Brown del 1866, o ricordare, tanto per citare una vittima eccellente, quel gruppo Facebook aperto per ricordare a Stefani Germanotta che non sarebbe mai diventata famosa. E oggi quella ragazza è Lady Gaga. Il fatto che molti studenti ne siano stati vittime nei secoli non lo rende meno grave e non aiuta chi lo sta vivendo a non soffrirne e a reagire. Il fenomeno Ma cosa è il bullismo?