Brucia un quadro elettrico, fiamme dal campanile a Portese

Alice Scalfi
Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio. Ancora da valutare i danni alla struttura
  Il principio d'incendio al campanile di Portese
    Il principio d'incendio al campanile di Portese - Foto Giovanni Ragnoli /Neg
Fiamme nel campanile della chiesa di Portese, proprio accanto alla scuola dell’infanzia «Anna Maria Borghese». È successo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 gennaio, a San Felice del Benaco. L’allarme è scattato poco dopo le 17.30, quando alcuni genitori – in attesa dei figli all’uscita da scuola – hanno notato del fumo e alcune lingue di fuoco fuoriuscire dalla torre campanaria.

In pochi minuti sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si sarebbe sviluppato a causa di un cortocircuito all’interno del quadro elettrico che alimenta il sistema delle campane. Le fiamme sono rimaste circoscritte alla parte superiore della torre, ma hanno destato comprensibile preoccupazione vista la vicinanza con l’edificio scolastico.

Per fortuna, al momento del rogo, i bambini stavano già lasciando la scuola e non è stato necessario evacuare nessuno. Non si registrano feriti né intossicati. I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la struttura.

