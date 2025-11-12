Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Via Turati, carro attrezzi abbatte il semaforo: trovato il responsabile

Dopo l’incidente, il conducente ha tentato di rimuovere il mezzo danneggiato causando altri guasti. Denunciata dalla Polizia locale di Brescia anche una persona per false dichiarazioni
Il semaforo abbattuto all'inizio di via Turati
Il semaforo abbattuto all'inizio di via Turati
AA

La Polizia Locale di Brescia ha individuato il conducente del carro attrezzi coinvolto nell’incidente avvenuto domenica 9 novembre in via Turati e una seconda persona che avrebbe fornito false dichiarazioni per ostacolare le indagini.

L’episodio si è verificato poco dopo le 19, quando il carro attrezzi, proveniente da viale Venezia, ha sbandato durante una svolta a destra, abbattendo le protezioni pedonali e sfondando la vetrina di un ristorante. Nessuno è rimasto ferito.

Il conducente, nel tentativo di spostare il mezzo danneggiato, ha agganciato un cavo al palo del semaforo, provocandone la caduta. Le indagini, condotte anche grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, hanno permesso di rintracciare il veicolo e identificare i responsabili.

Entrambi sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria per le misure previste dalla legge.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
semaforoincidenteBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario