Via Turati, carro attrezzi abbatte il semaforo: trovato il responsabile

La Polizia Locale di Brescia ha individuato il conducente del carro attrezzi coinvolto nell’incidente avvenuto domenica 9 novembre in via Turati e una seconda persona che avrebbe fornito false dichiarazioni per ostacolare le indagini.

L’episodio si è verificato poco dopo le 19, quando il carro attrezzi, proveniente da viale Venezia, ha sbandato durante una svolta a destra, abbattendo le protezioni pedonali e sfondando la vetrina di un ristorante. Nessuno è rimasto ferito.

Il conducente, nel tentativo di spostare il mezzo danneggiato, ha agganciato un cavo al palo del semaforo, provocandone la caduta. Le indagini, condotte anche grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, hanno permesso di rintracciare il veicolo e identificare i responsabili.

Entrambi sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria per le misure previste dalla legge.