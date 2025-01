Via Milano 59, c’è uno sportello per combattere le attese della sanità

Aiutare le persone a combattere i lunghi tempi di attesa del Servizio sanitario nazionale, informandole e agendo nel concreto. Questo l’obiettivo dell’associazione Via Milano 59, che per cercare di garantire a tutti il diritto alla salute ha presentato un nuovo sportello settimanale. «Basterà presentarsi con documento d’identità, tessera sanitaria e l’impegnativa del medico – spiega Roberto Alberti, volontario dell’associazione – ma soprattutto con la documentazione che attesti la prenotazione presa oltre limite di scadenza di legge».

Aiuto

Lo «sportello esami o visite mediche in ritardo» sarà attivo dal 17 gennaio, ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Il servizio è gratuito ed è dedicato, appunto, a tutti quei pazienti che hanno ricevuto un appuntamento per un esame o una visita medica oltre i termini previsti dalla legge.

«Noi non vogliamo assolutamente sostituirci al Servizio sanitario nazionale – racconta la dietista Alessandra Zanini – ma vogliamo che le persone vengano a conoscenza dei propri diritti. Sono molte le persone che non sanno che se prenotano un esame e l’attesa è troppo lunga possono chiedere aiuto per far sì che questi tempi si abbrevino».

Sostegno

Tra le realtà che hanno sostenuto in prima linea la realizzazione dello sportello c’è la rete nazionale Sos diritti, che cerca di illustrare ai singoli pazienti i diritti che spettano per legge. Alla serata di presentazione del servizio oltre a Sos diritti non poteva mancare Emergency Brescia, che già dal 2020 opera in via Milano 59, con uno sportello di orientamento sociosanitario, aiutando i pazienti stranieri a superare barriere burocratiche e linguistiche per accedere con più facilità alle cure. «A Brescia la maggior parte delle persone che chiede aiuto soggiorna regolarmente in Italia – spiega Silvia Cocca di Emergency Brescia – e quindi avrebbe diritto a una regolare iscrizione al sistema sanitario e ad avere un medico di famiglia».

Per raggiungere più persone possibili l’associazione Via Milano 59 ha anche fatto stampare un volantino in lingue diverse. Lo sportello che aprirà a breve è solo un tassello di un progetto più ambizioso che i volontari stanno provando a costruire con alcuni operatori sanitari.