La Polizia ricorda Domenico Prosperi, caduto in servizio a 26 anni

La Polizia di Stato di Brescia ha ricordato in via Gramsci l'assistente Domenico Prosperi, deceduto il 19 febbraio 1988 in seguito a un conflitto a fuoco con dei rapinatori. Prosperi, 26 anni all'epoca, aveva salvato la vita della collega Angela durante la sparatoria. Raggiunto da colpi di un revolver è morto giorni dopo in ospedale.

La cerimonia

È stato insignito della Medaglia d'Argento al Valore Civile alla memoria.

8 febbraio 1988. La Bpl di via Gramsci subito dopo la sanguinosa rapina

La cerimonia si è svolta alla Stele a lui dedicata, in via Gramsci, con la partecipazione delle autorità civili e militari, e dei rappresentanti della Polizia di Stato. L'aula magna della Questura di Brescia porta il suo nome, in memoria del suo coraggio e sacrificio.