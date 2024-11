Brescia Trasporti cerca nuovi autisti: venerdì il recruiting day

Venerdì 22 novembre si terrà a Brescia il primo Recruiting Day «Randstad for Driving» promosso dal Settore Lavoro della Provincia di Brescia in collaborazione con Randstad Italia e il Centro per l’impiego di viale Bornata. L’iniziativa è finalizzata alla selezione di nuovi autisti da inserire nell’organico di Brescia Trasporti, offrendo un percorso formativo e opportunità di lavoro a tempo indeterminato sugli autobus urbani.

Dove e quando

L’evento avrà luogo nella sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto, in piazza Paolo VI, a partire dalle 9.30 con un incontro informativo di gruppo. A seguire, dalle 10.30, inizieranno i colloqui individuali con i candidati.

I candidati che supereranno la selezione avranno accesso a un corso di formazione gratuito, in programma da gennaio a marzo. Il corso, della durata di 200 ore, prevede la frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì. Durante il percorso formativo sarà garantita l’assunzione part-time, propedeutica all’inserimento diretto in azienda con un contratto a tempo indeterminato.

Il corso permetterà di conseguire l’abilitazione alla guida con patente D e certificazione Cqc. Saranno inoltre approfonditi temi quali la normativa del trasporto nazionale e internazionale, sicurezza stradale, nozioni di meccanica e gestione delle relazioni interpersonali.

Requisiti per partecipare

La selezione è aperta a persone disoccupate all’avvio del corso, con età minima di 24 anni e residenza o domicilio in provincia di Brescia. È necessario essere in possesso della patente B, avere una buona padronanza della lingua italiana e idoneità per l’abilitazione alla mansione. I candidati e le candidate devono presentarsi al Recruiting Day muniti di curriculum.

Per chi non potrà partecipare all’appuntamento, è prevista una seconda sessione di selezione il prossimo 11 dicembre, con le stesse modalità.