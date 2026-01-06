Brescia, tentano la fuga con la droga: arrestati ed espulsi

Prima la fuga per evitare il controllo, poi gli spintoni agli agenti per coprire il possesso di cocaina. È finita con l'arresto e l'immediato trasferimento al Centro di permanenza e rimpatrio di Milano l'operazione condotta dalla Squadra Volante della Questura cittadina contro lo spaccio di strada.

I poliziotti hanno intercettato due cittadini di origine tunisina di 41 e 29 anni, entrambi con numerosi precedenti, che avevano tentato di dileguarsi a piedi. Una volta bloccati, i due si sono mostrati da subito ostili, rifiutando di fornire i documenti. Durante la perquisizione, il 41enne è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e ha tentato di guadagnarsi la fuga spintonando con forza gli uomini in divisa.

Dagli accertamenti in Questura sono emersi numerosi «alias» a carico di entrambi. Al termine degli atti, il più anziano è stato arrestato per spaccio e resistenza, mentre il complice è stato denunciato per aver fornito false generalità. Data la loro pericolosità, il Questore Paolo Sartori ha disposto l'accompagnamento dei due al centro Corelli di Milano per l'espulsione definitiva dall'Italia con imbarco su un volo diretto in Tunisia. «Contrastare il micro-spaccio – ha ribadito Sartori – serve a frenare i reati predatori e a garantire più sicurezza ai cittadini».