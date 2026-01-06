Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, tentano la fuga con la droga: arrestati ed espulsi

I poliziotti hanno intercettato due cittadini di origine tunisina di 41 e 29 anni, entrambi con numerosi precedenti, che avevano tentato di fuggire a piedi
Controlli della Polizia in città © www.giornaledibrescia.it
Controlli della Polizia in città © www.giornaledibrescia.it
AA

Prima la fuga per evitare il controllo, poi gli spintoni agli agenti per coprire il possesso di cocaina. È finita con l'arresto e l'immediato trasferimento al Centro di permanenza e rimpatrio di Milano l'operazione condotta dalla Squadra Volante della Questura cittadina contro lo spaccio di strada.

I poliziotti hanno intercettato due cittadini di origine tunisina di 41 e 29 anni, entrambi con numerosi precedenti, che avevano tentato di dileguarsi a piedi. Una volta bloccati, i due si sono mostrati da subito ostili, rifiutando di fornire i documenti. Durante la perquisizione, il 41enne è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e ha tentato di guadagnarsi la fuga spintonando con forza gli uomini in divisa.

Dagli accertamenti in Questura sono emersi numerosi «alias» a carico di entrambi. Al termine degli atti, il più anziano è stato arrestato per spaccio e resistenza, mentre il complice è stato denunciato per aver fornito false generalità. Data la loro pericolosità, il Questore Paolo Sartori ha disposto l'accompagnamento dei due al centro Corelli di Milano per l'espulsione definitiva dall'Italia con imbarco su un volo diretto in Tunisia. «Contrastare il micro-spaccio – ha ribadito Sartori – serve a frenare i reati predatori e a garantire più sicurezza ai cittadini».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Polizia di StatodrogaarrestiBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario