La barista: «Costretta a cambiare lavoro per non incrociare il mio stalker»

La vittima è una ragazza di 23 anni che lavora alla gelateria Bedussi, in città: «Quel ragazzo prende a pugni le vetrate e minaccia le mie colleghe, l’ho denunciato»

4 ' di lettura

La gelateria Bedussi - © www.giornaledibrescia.it

L’ultimo episodio, almeno per ora, è accaduto lunedì sera. Quattro volanti della Polizia erano ferme davanti alla gelateria in cui lavora. In tanti hanno pensato a una rapina oppure a una rissa. Invece era la richiesta di aiuto di una ragazza, vittima di uno stalker che non ha mai visto se non ai tavolini della gelateria. Una giovane donna che da quasi due anni ha timore di andare al lavoro e che ora, disperata, ha annunciato alla titolare del locale la sua decisione di licenziarsi. «Ho presenta