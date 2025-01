Sicurezza stradale, Brescia diventa modello nazionale

Il progetto della Provincia nel ricordo di Giorgio Botti è diventato riferimento per un bando italiano

2 ' di lettura

Una nuova iniziativa per sensibilizzare sull'importanza della sicurezza stradale © www.giornaledibrescia.it

È un fenomeno che non ha geografia, che nel nostro Paese colpisce indistintamente ad ogni latitudine. E nonostante la sensibilità sulla sicurezza negli ultimi anni sia ampiamente cresciuta, è ancora lunga la strada da percorrere per ridurre al minimo gli incidenti. Vittime della strada, per i familiari «è inutile inasprire le multe» Per perseguire questo ambizioso obiettivo Brescia è partita per tempo, al punto da diventare oggi modello per un progetto di livello nazionale come il «Mobilità sicu