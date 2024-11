Vittime della strada, per i familiari «è inutile inasprire le multe»

L’associazione bresciana «Condividere la strada Onlus» boccia il nuovo Codice della strada: bisogna piuttosto puntare sulla cultura, dicono

2 ' di lettura

Un flash mob di sensibilizzazione contro i morti sulla strada - Foto © www.giornaledibrescia.it

«Per dimezzare i 3mila morti, i 16mila invalidi, i 300mila feriti all’anno è inutile inasprire le sanzioni del Codice della strada, serve ben altro». A dirlo è Roberto Merli presidente di «Condividere la strada Onlus», associazione bresciana che unisce i famigliari delle vittime della strada. Il nuovo Codice della strada è legge: si inaspriscono le multe La via per dimezzare i morti Per Merli per centrare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea, ovvero il dimezzamento dei dati nel decennio 202