Brescia, sequestrate 60 bombole di Gpl in piazza Paolo VI

La Polizia Giudiziaria dei Vigili del fuoco di Brescia ha effettuato un sequestro probatorio di 60 bombole di Gpl agli esercenti di piazza Paolo VI, in città.

Le bombole di gas venivano utilizzate per alimentare i funghi di riscaldamento a servizio delle aree esterne alle attività.

In un caso è stato accertato che un esercente teneva stoccate in un tunnel sotterraneo alla piazza ben 34 bombole piene, violando la normativa in materia di sicurezza ed esponendo a rischio la piazza stessa.

Tre i titolari di attività denunciati. Non tutte le attività sono state coinvolte: alcune hanno infatti mostrato di aver adempiuto correttamente agli adempimenti di sicurezza.