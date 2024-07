Brescia sempre più europea: se ne parla con la politica

Una Brescia che guarda ai prossimi anni con una visione sempre più europea. È questa la dimensione della Leonessa d’Italia che sarà al centro dell’incontro in programma stasera, alle 18.30, al Museo Mille Miglia, dal titolo «Brescia nell’Europa del Futuro» promosso dai gruppi consiliari «Civica Laura Castelletti sindaco» e «Brescia Capitale».

A parlarne saranno Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale, la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, e in collegamento Andrè Sobczak, segretario regionale di Eurocities, organizzazione in cui è entrata anche la nostra città, moderati dal vicedirettore del Giornale di Brescia, Giorgio Bardaglio.

Francesco Patitucci, capogruppo della «Civica Laura Castelletti sindaco», ha anticipato che si parlerà di Brescia e del futuro dell’Europa: «Brescia è la capitale della cultura e un’importante provincia industriale. Brescia c’è, è vicina ai cittadini e non ha lasciato indietro nessuno». Stefano Moroni di «Brescia Capitale» aggiunge che «quella di una Brescia sempre più europea è una progettualità avviata da Emilio Del Bono e portata avanti da Laura Castelletti. Europa come casa dei diritti e della salvaguardia dell’ambiente, una visione che questa Amministrazione fa propria».

Iyas Ashkar della Civica «Laura Castelletti sindaco» rimarca: «Abbiamo avviato, in continuità con la campagna elettorale, approfondimenti su temi come la salute mentale. Alla luce dei risultati delle ultime elezioni europee ci è sembrato doveroso guardare in che Europa ci stiamo muovendo, vista anche la preoccupante crescita dei movimenti di estrema destra». Arshad Mehmood, capogruppo di «Brescia Capitale», conclude asserendo che «Brescia ha tante eccellenze. Ha sempre dimostrato di prediligere una politica dei fatti».