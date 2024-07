Da dove arrivano i nuovi residenti a Brescia: il confronto 2013 e 2023

L’anno scorso in città ci sono stati 6.364 nuovi residenti: 549 quelli che sono arrivati dalla provincia. Ecco i dati, con grafici interattivi

3 ' di lettura

Una coppia di giovani impegnata nel trasloco

Manuel è cresciuto a Esine e per anni le sue giornate sono trascorse nell’attesa di andarsene: «Noi figli della provincia più periferica il desiderio della fuga lo coltiviamo da ragazzini. Andare in città è quasi un evento. E da adolescente i pomeriggi sono lenti: li trascorri al campetto da calcio, in giro per il paese o nel primo ipermercato scintillante che apre nel paese accanto. Poi cresci, inizi a spostarti per lavoro e ti affezioni, vuoi restare dove sei nato, apprezzi gli spazi, la lente