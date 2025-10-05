Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Raffica di espulsioni, soggetti violenti nei Cpr o alla frontiera

Paolo Bertoli
La Questura ha illustrato i dati delle recenti operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina
Un'auto della Polizia e un aereo per i rimpatri
Un'auto della Polizia e un aereo per i rimpatri
AA

La Questura ha reso noti i risultati degli ultimi controlli straordinari disposti dal questore Paolo Sartori contro immigrazione clandestina e criminalità diffusa. Due le vicende che spiccano per gravità.

I casi

A Manerbio i Carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata d’aiuto di una ragazza che ha denunciato di essere stata aggredita. Fermato un 26enne indiano irregolare, con precedenti, accusato di violenza sessuale e tentata violenza privata: per lui è scattato il trattenimento al Cpr di Milano in attesa del rimpatrio.

A Brescia, invece, le Volanti hanno fermato un 39enne tunisino con una lunga serie di condanne alle spalle, tra cui violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia e spaccio di stupefacenti: anche per lui è stato disposto il trasferimento al Cpr “Corelli” di Milano per l’espulsione.

I numeri

Complessivamente sono 15 gli stranieri irregolari con precedenti – per rapine, furti, stupefacenti, violenze e minacce – che, individuati dalle forze dell’ordine in città e provincia, sono stati accompagnati alla frontiera o trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Altri 36, pur senza precedenti penali, sono stati raggiunti da ordini di allontanamento: hanno sette giorni per lasciare l’Italia, pena l’espulsione coatta.

Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha concluso verifiche mirate sulla regolarità dei titoli di soggiorno: 379 permessi sono stati revocati o negati, in quanto i titolari non risultavano più in possesso dei requisiti. Questi soggetti hanno ora 14 giorni per abbandonare il Paese, dopodiché verranno considerati clandestini a tutti gli effetti.

«L’obiettivo – ha commentato il questore Sartori – è prevenire che individui pregiudicati, privi di motivazioni lecite per restare, possano radicarsi sul territorio, minando la sicurezza e la civile convivenza. Vogliamo mantenere alto il livello di legalità e far percepire ai cittadini la vicinanza delle istituzioni».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Polizia di StatorimpatriespulsioniQuesturaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario