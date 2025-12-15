Giornale di Brescia
Brescia, proroga e rinnovo dei permessi Ztl

Scadenze e modalità per rinnovare i permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato
A Brescia una zona a traffico limitato - © www.giornaledibrescia.it
Come di consueto, per agevolare le attività di rinnovo e garantire la consegna dei nuovi contrassegni in tempo utile, è stata disposta la proroga dei permessi Ztl e del “bollino/vetrofania” 2025.

Proroga fino al 31 gennaio 2026

La validità delle seguenti tipologie di permessi Ztl e del bollino/vetrofania riferiti all’annualità 2025 viene prorogata fino al 31 gennaio 2026:

  • Tipo M – esercenti commerciali in Ztl
  • Tipo TMP – temporanei (solo permessi annuali con scadenza al 31 dicembre 2025)
  • Tipo CS – categorie speciali: enti pubblici e organi di stampa
  • Tipo OM – medici (permessi con scadenza nel 2025)

La proroga non è valida per coloro che hanno perso titolo al rinnovo del permesso.

Eccezioni e casi specifici

I titolari di permesso Tipo OE (operatori economici) devono attenersi alla data di scadenza riportata sul tagliando. La proroga non è valida per i domiciliati (non residenti) titolari di permesso R e RP, che devono provvedere alla richiesta di rinnovo per il 2026 entro il 31 dicembre 2025 (o scadenza diversa se indicata sul contrassegno):

  • tramite il Portale dei Servizi del Comune di Brescia – Sezione Mobilità e Trasporti, oppure
  • inviando a permessiztl@bresciamobilita.it una richiesta (come da modulistica disponibile sul sito).

Permessi R e RP residenti: contrassegni digitali e bollino 2026

Per i permessi Tipo R e RP (residenti del centro storico e delle vie del ring e contro ring) restano validi i contrassegni digitali già in essere, eventualmente da ristampare:

  • tramite il Portale dei Servizi del Comune di Brescia – Sezione Mobilità e Trasporti, oppure inviando a permessiztl@bresciamobilita.it na richiesta, nel caso in cui il documento non fosse più leggibile.

Per i permessi a pagamento sarà necessario apporre in modo permanente sullo stesso il bollino/vetrofania valido per l’anno 2026 entro il 31 gennaio 2026.

Rinnovi: cosa fare in base al tipo di permesso

Tipo M – esercenti commerciali in Ztl: rinnovati automaticamente e consegnati all’esercizio commerciale come di consueto.

Tipo PM – possessori di posto auto su suolo privato: restano validi i contrassegni digitali già esistenti, eventualmente da ristampare tramite il Portale dei Servizi on line del Comune di Brescia – Sezione Mobilità e Trasporti oppure inviando una richiesta a permessiztl@bresciamobilita.it nel caso in cui il documento non fosse più leggibile.

Tipo TMP – temporanei e Tipo CS – categorie speciali: è necessario presentare richiesta di rinnovo:

tramite il Portale dei Servizi on line del Comune di Brescia – Sezione Mobilità e Trasporti (possibile solo per i permessi CS), oppure inviando a permessiztl@bresciamobilita.it una richiesta tramite la modulistica disponibile sul sito.

Tipo OM – medici con scadenza nel 2025: è necessario presentare richiesta di rinnovo tramite l’Ordine dei Medici – via Lamarmora 167, Brescia.

Contatti

Per informazioni è possibile scrivere a permessiztl@bresciamobilita.it oppure telefonare al 030 3061115 (interno 2) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

  3. Ricarica la pagina se necessario