Brescia Pride, oltre 10mila in piazza: «Diritti uguali per tutti»

Corteo, musica e slogan, ma non è solo una festa, l’epicentro è «il cammino da compiere»

Pride, il corteo colora il centro città

Sì: c’erano i colori dell’arcobaleno, la musica dai carri che ha dettato il ritmo al corteo, i brillantini, i tacchi alti, le risate a squarciagola, le bandiere arcobaleno, i cartelli (provocatori? Qualcuno: una maschera di Papa Francesco, un paio di santini che dichiaravano «love is love», un signore che ha sfilato con una croce sulle spalle e che più di qualcuno dei presenti non ha apprezzato: «Ecco, così si ridurrà ancora a questo. Se non vogliamo che ci ridicolizzino – dice scocciato Michael