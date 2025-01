Presidio in via Corsica: «Gli stranieri a Brescia sono i fascisti»

«Gli unici stranieri in questo Paese sono i fascisti»: con queste parole una sessantina di persone si è trovata fuori dal sindacato Usb in via Corsica per protestare contro la manifestazione di estrema destra che si terrà alle 21 contro il degrado al parco Pescheto.

La manifestazione

Il presidio, statico e controllato a vista dalle forze dell’ordine, si sta svolgendo in maniera tranquilla. Era stato indetto dall’Unione Sindacale di Base, ma a portare «solidarietà» ci sono anche alcuni elementi della galassia dell’estrema sinistra bresciana.

"Bella ciao" durante il presidio antifascista

L’altro presidio, quello di estrema destra che si trova nelle vicinanze del parco Pescheto e quindi a poco più di 150 metri da via Corsica, è circondato dalle forze di Polizia in tenuta antisommossa per evitare che le due parti si possano incontrare.