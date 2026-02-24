Perseguita e aggredisce l’ex compagna: arrestato 32enne a Brescia

È stato arrestato nei giorni scorsi un 32enne bresciano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto responsabile di condotte persecutorie nei confronti dell’ex compagna.

Il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile della questura di Brescia al termine di un’attività di indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla donna alla fine di gennaio.

50 telefonate al giorno

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione, conclusa nell’agosto 2025. Già dal settembre successivo avrebbe iniziato a presentarsi ripetutamente sotto l’abitazione della ex compagna e della madre di lei, arrivando a tempestare la donna di telefonate, fino a 50 chiamate al giorno. La vittima, esasperata, si è così rivolta alla Polizia

I precedenti

Non si sarebbe trattato del primo episodio. La donna aveva già denunciato l’ex compagno nel 2018 e nel 2023. In quest’ultima circostanza l’uomo le aveva provocato la frattura di un braccio, venendo arrestato e sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

Inizialmente irreperibile, il 32enne è stato successivamente rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile mentre si trovava in centro città. In esecuzione del provvedimento restrittivo è stato trasferito a Canton Mombello ed è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.