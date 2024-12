L’«agenda Castelletti» per il 2025 e quelle quattro sfide da vincere

La sindaca: «Questo è l’anno del metà mandato e farò di certo valutazioni su programma e squadra». Sul tavolo Sos casa, senzatetto, Cittadella dell’Innovazione e raccolta rifiuti

5 ' di lettura

La sindaca Castelletti al Borsoni per il bilancio di fine anno

La domanda se l’aspettava. E infatti, sulle prime, ha ironizzato (togliendosi probabilmente anche qualche sassolino dalla scarpa): «Su questo fronte ho sentito un sacco di pettegolezzi democratici...». L’allusione – per nulla velata – è al chiacchiericcio in casa Pd, dove in effetti si è iniziato a parlare di un riassetto della squadra di Giunta già a pochi mesi dal suo insediamento. Ma in occasione del tradizionale brindisi di fine anno di ieri (che rappresenta l’occasione non solo per un bilan