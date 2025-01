Nuovi poveri, il costo della vita travolge le famiglie bresciane

Affitto, spese mediche, bollette insostenibili: la povertà oggi riguarda anche la classe media e i cosiddetti working poor

3 ' di lettura

Pacchi alimentari distribuiti dalla Caritas - Foto © www.giornaledibrescia.it

Non è più (solo) il portafoglio vuoto o un lavoro che non c’è. Non è nemmeno soltanto l’isolamento o il disagio sociale. È qualcosa di più etereo. È come il peso della farfalla. Impercettibile eppure sostanziale. Da qualche tempo la povertà ha eroso i confini sociali ed è arrivata alle soglie della classe media: chi fatica a sbarcare il lunario è oggi una massa sempre più informe e composita. Ecco perché si parla ormai di «nuovi poveri». Sono talmente tanti che c’è bisogno di distinguerli da que