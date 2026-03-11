Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Non si fermano all’alt e si schiantano contro altre auto parcheggiate

Simone Bracchi
È successo questa notte tra via Costalunga e via Valbarbisona a Brescia: nell’auto c’erano tre ragazzi molto giovani, neopatentato il conducente, che sono stati denunciati
  • L'incidente in via Costalunga a Brescia
    L'incidente in via Costalunga a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente in via Costalunga a Brescia
    L'incidente in via Costalunga a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente in via Costalunga a Brescia
    L'incidente in via Costalunga a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA

Non si sono fermati all’alt dei carabinieri e nella folle fuga a tutta velocità si sono schiantati contro altre auto parcheggiate a bordo strada: per fortuna all’interno non c’è nessuno. Protagonisti tre giovanissimi bresciani, tra i 19 e i 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei tre è stato trovato anche in possesso di 80 grammi di hashish.

La dinamica

É successo questa notte, poco dopo le 2, a Brescia, tra via Costalunga e via Valbarbisona. Poco prima i tre ragazzi, a bordo di un Audi Q3 di colore verde, non si erano fermati all’alt dei militari del Radiomobile di Brescia. Il giovane conducente – neopatentato – ha premuto il piede sull’acceleratore ed è andato a sbattere violentemente contro un veicolo parcheggiato, che a sua volta ne ha colpiti altri. La prima auto tamponata è stata di fatto distrutta, a dimostrazione dell’alta velocità. Infatti, l’Audi ha terminato la corsa con le ruote anteriori sull’altro veicolo.

I soccorsi e la ricostruzione

I carabinieri si sono accorti dell’incidente perché hanno visto del fumo e per questo motivo sono stati allertati anche i Vigili del fuoco. I tre ragazzi hanno provato a scappare a piedi, ma sono stati subito fermarti dai carabinieri, mentre per la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Salò. Nessuno dei tre ragazzi ha riportato gravi ferite.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
scappano a folle velocitànon si fermano all'altCarabinieriPolizia stradaleincidenteBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario