Non si fermano all’alt e si schiantano contro altre auto parcheggiate

Non si sono fermati all’alt dei carabinieri e nella folle fuga a tutta velocità si sono schiantati contro altre auto parcheggiate a bordo strada: per fortuna all’interno non c’è nessuno. Protagonisti tre giovanissimi bresciani, tra i 19 e i 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei tre è stato trovato anche in possesso di 80 grammi di hashish.

La dinamica

É successo questa notte, poco dopo le 2, a Brescia, tra via Costalunga e via Valbarbisona. Poco prima i tre ragazzi, a bordo di un Audi Q3 di colore verde, non si erano fermati all’alt dei militari del Radiomobile di Brescia. Il giovane conducente – neopatentato – ha premuto il piede sull’acceleratore ed è andato a sbattere violentemente contro un veicolo parcheggiato, che a sua volta ne ha colpiti altri. La prima auto tamponata è stata di fatto distrutta, a dimostrazione dell’alta velocità. Infatti, l’Audi ha terminato la corsa con le ruote anteriori sull’altro veicolo.

I soccorsi e la ricostruzione

I carabinieri si sono accorti dell’incidente perché hanno visto del fumo e per questo motivo sono stati allertati anche i Vigili del fuoco. I tre ragazzi hanno provato a scappare a piedi, ma sono stati subito fermarti dai carabinieri, mentre per la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Salò. Nessuno dei tre ragazzi ha riportato gravi ferite.