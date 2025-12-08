La multa arriva su smartphone e si paga senza code

II Comune di Brescia compie un nuovo passo nella transizione al digitale: da alcuni mesi, la Polizia locale utilizza la Piattaforma notifiche digitali (Send) per l’invio dei verbali di violazione.

Uno strumento previsto dalla normativa nazionale che consente la gestione completamente digitalizzata della notifica, con vantaggi concreti sia per l’ente sia per i cittadini, semplificando tempi, modalità e costi.

La novità è sostanziale: chi ha attivato i recapiti digitali – Pec, App Io, e-mail o numero di cellulare – riceve direttamente la comunicazione di deposito del verbale, potendolo consultare online ed effettuare il pagamento in modo rapido attraverso la piattaforma stessa o l’app Io, grazie all’integrazione con pagoPa. In mancanza di contatti digitali, resta comunque la raccomandata cartacea all’indirizzo di residenza, che indica come accedere all’atto.

I numeri confermano l’efficacia del sistema: in undici mesi, l’adozione di Send ha evitato l’invio di quasi 20mila raccomandate cartacee, con un tempo medio di notifica che si è ridotto a 7 giorni. Un beneficio importante per la pubblica amministrazione, che abbatte tempi e costi di gestione, ma anche per i cittadini, che - se in possesso dell’App Io - non devono più sostenere le spese di notifica.

Oltre alla velocità, il sistema offre maggiore trasparenza e facilità d’uso: con lo Spid o la Cie è possibile accedere direttamente alla piattaforma per consultare gli atti e pagarli in modo sicuro. Chi ha meno dimestichezza con il digitale può rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) abilitati o ricevere supporto diretto dalla Polizia locale.

L’assistenza è garantita tramite call center (030 2942130, attivo dal lunedì al sabato), sportello fisico al Comando di via Donegani 12 e via mail all’indirizzo verbali.polizialocale@comune.brescia.it.

Gli operatori sono disponibili per chiarimenti, aiuto nell’accesso alla piattaforma e supporto al pagamento, anche per chi ha difficoltà tecniche o linguistiche.

Nel 2026 è previsto anche il potenziamento del servizio, con l’apertura di un nuovo sportello di assistenza per facilitare ulteriormente la presa visione e la gestione dei verbali. La digitalizzazione, insomma, entra nel quotidiano con strumenti pensati per semplificare, contenere i costi e migliorare l’efficienza dell’intera macchina amministrativa.