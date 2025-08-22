Brescia Mobilità, al via la campagna abbonamenti 2025/2026

Con l’avvicinarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico il gruppo Brescia Mobilità lancia la nuova campagna abbonamenti 2025/2026. Diverse le opzioni per chi utilizza i mezzi pubblici: l’abbonamento annuale Studenti per ragazze e ragazzi delle superiori e quello, sempre annuale, ordinario per i cittadini; l’abbonamento Speciale Over 60, che offre cinque soluzioni a prezzi scontati, e il titolo di viaggio Speciale Scolari per chi frequenta la scuola primaria o secondaria di primo grado ed inizia a fare i primi viaggi da casa a scuola in autonomia.

In due rate

Anche quest’anno è prevista per i tagliandi dedicati agli studenti annuali la possibilità di pagarli in due rate. La vendita partirà da lunedì 25 agosto 2025: la prima rata avrà validità dall’1 settembre al 31 dicembre 2025 e potrà essere acquistata attraverso lo shop online, negli Infopoint Turismo e Mobilità e nei punti vendita autorizzati. La seconda rata avrà validità dall’1 gennaio al 31 agosto 2026 e sarà acquistabili online dall’1 dicembre al 31 dicembre 2025 e negli Infopoint Turismo e Mobilità dal 1° dicembre 2025 al 28 febbraio 2026.

Continua inoltre la possibilità per chi utilizza l’abbonamento annuale ordinario di scegliere se pagare il proprio titolo di viaggio in un’unica soluzione o in due rate: chi opta per la rateizzazione può acquistare l’abbonamento attraverso lo shop online e presso gli Infopoint Turismo e Mobilità, con una prima rata con costo pari al 50% del valore dell’abbonamento e con validità 4 mesi dalla data di acquisto e la seconda rata di pari importo e con durata di 8 mesi.

Nuovo abbonamento

Chi desidera sottoscrivere un nuovo abbonamento. Possono scegliere l’online richiedendo la propria tessera elettronica dove poter caricare i titoli di viaggio e scegliendo tra la consegna a domicilio al costo di soli 5 euro o il ritiro gratuito presso l’Infopoint Turismo e Mobilità in via Trieste. In caso di acquisto online, al fine di attivare il titolo sulla tessera, è necessario, al primo utilizzo validare tenendo appoggiata la tessera a una validatrice su metro o bus per alcuni secondi, fino alla comparsa della luce verde. Si ricorda inoltre che validare l’abbonamento è obbligatorio ad ogni salita a bordo autobus e ogni volta che si utilizza la metropolitana.

Infopoint

Per coloro che preferiscono chiedere un consiglio agli operatori è possibile rivolgersi agli Infopoint Turismo e Mobilità in via Trieste 1, viale della Stazione 47 e via San Bartolomeo 23/c che sono sempre aperti anche durante il mese di agosto e che inizieranno a vendere gli abbonamenti annuali da lunedì 25 agosto 2025. E in occasione della campagna abbonamenti il centro di di via San Bartolomeo 23/c sarà eccezionalmente aperto dalle 8 alle 12 anche sabato 30 agosto e 6, 13, 20 e 27 settembre.

È inoltre possibile acquistare alcune tipologie di abbonamento anche presso i punti vendita autorizzati a Brescia e nei 14 comuni limitrofi oppure presso le emettitrici automatiche presenti in tutte le stazioni della metropolitana.

Biglietti singoli

Il biglietto per metro e bus, che ha cambiato il proprio supporto fisico passando dall’essere magnetico alla modalità QR code, si può acquistare senza costi aggiuntivi anche in formato digitale con Viaggia con un Beep: il sistema permette di usare metro e bus avvicinando la propria carta di credito o il bancomat contactless (con le applicazioni BresciApp!, DropTicket e MooneyGo) alle validatrici presenti su tutti i bus e in tutte le stazioni della metro.

Novità anche per chi opta per i carnet multiutente o l’abbonamento settimanale: i titoli di viaggio sono diventati chip on paper in modo da poter essere facilmente ricaricabili presso gli Infopoint, ma anche in autonomia attraverso le emettitrici automatiche della metropolitana.

Tutte le informazioni

Per informazioni su soluzioni di abbonamento, costi, modalità di acquisto e su tutti i servizi offerti dal Gruppo Brescia Mobilità è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al servizio di Customer Care - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22.00 - chiamando il numero 030.3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340.0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.