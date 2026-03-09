Problema tecnico sulla linea: il servizio metro riprende regolare

La metropolitana di Brescia è tornata a funzionare regolarmente su tutta la linea. Il blocco del servizio si è registrato intorno alle 7.30 a causa di un problema tecnico e ha fermato le corse tra Prealpino e Lamarmora.

La comunicazione del servizio interrotto

Per limitare i disagi erano stati attivati autobus sostitutivi, mentre risultava regolare il servizio lungo la tratta tra Lamarmora e Sant'Eufemia. Prima delle 9 il servizio è tornato regolare su tutta la linea.