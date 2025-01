Nuove luci per la chiesa di San Luca e ora è aperta tutti i giorni

L’intervento realizzato grazie alle fondazioni Tovini, Togni Cantoni Marca e Banca San Paolo

2 ' di lettura

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La chiesa di San Luca - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Sul finire dell’Ottocento, passando di notte, poteva capitare di incontrare Giuseppe Tovini in preghiera; l’avvocato camuno viveva poco distante, in via Mazzini, in quella che oggi è la sede della Congrega della carità apostolica. Nei primi decenni del Novecento tra i banchi c’era spesso Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI. La piccola chiesa di San Luca, in via San Martino della Battaglia in città, è da sempre un luogo particolarmente caro ai bresciani, che ora potranno ammirarla sotto