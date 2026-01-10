Giornale di Brescia
Lavorano sulla grata pericolante: salvano gattina scomparsa

Inaspettato e lieto epilogo per l’intervento di una pattuglia della Locale di Brescia ieri pomeriggio in Carmine
Dovevano mettere in sicurezza una grata pericolante, hanno salvato una gatta bloccata. Ha avuto un inaspettato e lieto epilogo l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Brescia ieri pomeriggio in via Santa Caterina, nel cuore del quartiere Carmine in città.

La pattuglia era stata inviata dalla centrale per transennare una bocca di lupo pericolante in vista dell'intervento degli operai incaricati dal Comune. Mentre gli agenti posizionavano il nastro bianco e rosso si sono accorti che, incastrata sotto la grata, c'era una gattina.Vedendola bloccata hanno deciso di intervenire, rimuovendo la bocca di lupo e mettendo la micia al sicuro nell'auto di servizio. Una volta rientrati in comando hanno monitorato gli annunci di animali scomparsi e scoperto che una gatta che rispondeva alla descrizione era stata smarrita proprio in Carmine. In attesa che la proprietaria venisse contattata la micina è stata affidata all'associazione Sos Randagi.

