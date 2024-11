Brescia ha revocato le misure antismog

Da giovedì 21 novembre, il Comune di Brescia ha disposto la revoca di tutte le limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli, grazie al miglioramento della qualità dell’aria e al calo delle concentrazioni di Pm10. L’aggiornamento, stabilito in accordo con la Regione Lombardia, significa nei fatti un allentamento delle restrizioni straordinarie che erano state annunciate per contrastare l’inquinamento atmosferico.

Restano in vigore le misure strutturali annuali che riguardano i veicoli più inquinanti.

Le regole permanenti

Nello specifico, il Comune di Brescia fa sapere quanto segue.

Le restrizioni permanenti interessano diverse categorie di veicoli e sono applicate dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, escludendo i giorni festivi infrasettimanali. Tra i mezzi coinvolti figurano gli autoveicoli a benzina, metano, GPL o diesel con motorizzazioni fino alla classe Euro 4, oltre ai motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 ed Euro 1, per i quali si applicano restrizioni specifiche anche in base al periodo dell’anno. Gli autobus per il trasporto pubblico locale, con motori diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, sono anch’essi soggetti al divieto di circolazione per tutto l’anno, ventiquattro ore su ventiquattro.

Eccezioni e deroghe

Non mancano eccezioni e deroghe che consentono a particolari categorie di veicoli di circolare nonostante le limitazioni.

Possono transitare, ad esempio, i mezzi elettrici, ibridi e multimodali, insieme a quelli a benzina di classe Euro 2 o superiore, purché dotati di impianti GPL o a gas naturale.

Veicoli di interesse storico o collezionistico, così come macchine agricole, possono anch’essi essere utilizzati senza restrizioni. Per i mezzi a gasolio dotati di sistemi certificati di abbattimento delle polveri sottili, è consentita la circolazione purché rispettino i limiti previsti dalla normativa.

Ulteriori deroghe riguardano i veicoli utilizzati per scopi di pubblico interesse, come ambulanze, mezzi delle forze dell’ordine e vigili del fuoco, ma anche quelli al servizio di persone con disabilità, riconoscibili dal contrassegno specifico. I servizi di trasporto scolastico e i mezzi di trasporto pubblico locale, se conformi alle normative del Tpl, rientrano tra le eccezioni previste. Anche chi utilizza il sistema Move-In può godere di una circolazione limitata a un chilometraggio definito annualmente, garantendo così un’alternativa alle restrizioni temporali delle fasce orarie.