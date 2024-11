Brescia ha celebrato le api: la giornata all’Auditorium San Barnaba

Domenica 17 novembre l’Auditorium San Barnaba di Brescia ha ospitato una manifestazione dedicata alle api, con la partecipazione di scuole, apicoltori e istituzioni.

Gli alunni hanno presentato lavori creativi per sensibilizzare sull’importanza di questi insetti, fondamentali per la biodiversità e l’alimentazione. Gli apicoltori hanno invece condiviso la loro esperienza e mostrato i prodotti dell’alveare, come miele, polline e pappa reale.

Le istituzioni

Durante l’evento, il presidente dell’Associazione Apicoltori, Claudio Vertuan, ha invitato a lavorare insieme per un ambiente più sano, sottolineando che la salute delle api è strettamente legata alla nostra. Anche le istituzioni hanno risposto all’appello: il presidente della Commissione agricoltura di Regione Lombardia Floriano Massardi, il consigliere della Provincia di Brescia Tommaso Brognoli e l’assessora alla transizione ecologica, all’ambiente e al verde del Comune di Brescia Camilla Bianchi hanno ribadito il loro impegno per politiche a tutela degli impollinatori e per il sostegno agli apicoltori.

Il concorso

La premiazione

Tra i momenti più attesi c’era la premiazione del 12esimo Concorso Grandi Mieli di Lombardia, con 99 mieli riconosciuti per la loro qualità.

Tra i vincitori, Tommaso Martinoli per il miele di ailanto, Cristian Zola per il castagno, Daniele Todeschini per il ciliegio, Francesco Pozzi per l’erica arborea e Pietro Rizzi per il girasole. Altri premi sono stati assegnati a Domenico Pirlo per la melata, Sara Bresciani per il millefiori, Sergio Belotti per il rododendro, Vera Ciobanu per la robinia, e Ovidio Locatelli per il tiglio.

Anche il concorso Le Api ha premiato numerose scuole della provincia: quelle di Ome, Camignone, Monterotondo, Passirano, Paderno Franciacorta, Scuola Infanzia di Dovera, Rodari di Nave e Sandrini di Tavernole sul Mella, Scuola Primaria Gambara, Melzi, Giovanni Paolo II di Azzano Mella, Moro di Capriolo, Don Milani di Borgosatollo e Collodi di Bovezzo.