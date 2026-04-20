Brescia, furti al Tigotà: arrestato 34enne

Gli agenti del Commissariato Carmine hanno arrestato un tunisino di 34 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e immigrazione. L’allarme è scattato dopo una chiamata al 112: la direttrice del Tigotà di corso Mameli ha segnalato un uomo che, dopo aver nascosto nello zaino diversi prodotti per l’igiene personale, era fuggito verso Largo Formentone.

Grazie alla descrizione fornita, la Centrale Operativa ha diramato le ricerche alle pattuglie in città. Mentre cercavano il ladro lungo corso Mameli, i poliziotti sono stati richiamati dalle urla della responsabile del negozio: lo stesso uomo, corrispondente alla descrizione, era appena uscito di corsa spingendo violentemente a terra una cassiera per fuggire in bicicletta dopo un secondo furto. Bloccato è stato trovato con altra merce rubata nello zaino, poi restituita. Privo di documenti e noto per usare vari alias, è risultato irregolare al controllo in banca dati del Ministero dell’Interno. Portato in Questura, è stato arrestato per tentata rapina impropria, furto e ingresso e soggiorno illegale, a disposizione della Procura.