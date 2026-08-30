Brescia, finto poliziotto ruba i gioielli a una donna: arrestato

Si sarebbe presentato come il «perito» incaricato dalla Polizia di ritirare alcuni gioielli da sottoporre a verifica, dopo che la vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente agente. Il piano è stato però scoperto dalla Polizia e l’uomo, un italiano di 40 anni con numerosi precedenti per reati analoghi, è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia.
L’intervento è scattato nei giorni scorsi dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa della Questura. Un uomo aveva riferito che la figlia era stata contattata al telefono da una persona che si era qualificata come poliziotto.
La truffa
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il falso agente aveva raccontato alla donna che un’automobile intestata al padre era stata fermata con a bordo alcune persone sospettate di una rapina. Con questo pretesto le aveva spiegato che era necessario controllare i gioielli presenti in casa, per verificare che non facessero parte della refurtiva.
La donna era stata quindi invitata a elencare tutti gli oggetti preziosi in suo possesso, pesarli e sistemarli all’interno di un sacchetto. Un presunto perito sarebbe poi passato dalla sua abitazione per ritirarli e procedere alle verifiche.
L’agente della Centrale Operativa, intuendo che si trattava di un tentativo di raggiro, ha chiesto al padre della vittima di mantenere attiva la conversazione telefonica e di assecondare le richieste dell’interlocutore. Nel frattempo sono stati avvisati gli investigatori della Squadra Mobile, che si sono appostati nelle vicinanze dell’abitazione.
Poco dopo gli agenti hanno visto arrivare un uomo che, dopo aver citofonato, si è qualificato come il perito incaricato di ritirare i preziosi. Dopo alcuni minuti è uscito dall’abitazione con un sacchetto contenente i monili d’oro.
A quel punto i poliziotti sono intervenuti e lo hanno bloccato. I gioielli sono stati recuperati e restituiti.
Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire anche quanto sarebbe avvenuto all’interno dell’appartamento: una volta entrato, l’uomo avrebbe chiesto alla donna di mostrargli un documento d’identità e, approfittando della distrazione, avrebbe afferrato il sacchetto con i preziosi tentando poi di allontanarsi.
Foglio di via
Condotto negli uffici della Questura, il 40enne è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione pluriaggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha inoltre disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi tre anni.