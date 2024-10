Brescia-Edolo, pioggia di soldi per gallerie, ponti, treni e impianti

Tempi difficili, per la rete ferroviaria. Sia a livello nazionale (vedi i disservizi della scorsa settimana su Roma), sia a livello locale (basti dire che, negli ultimi anni, la Brescia-Edolo è stata martoriata da decine di disagi piccoli e grandi). Un bel vagone pieno di milioni serve però per lenire alcune ferite.

È di ieri la notizia che la Regione ha approvato una delibera per aggiornare il contratto di programma con Ferrovienord, che prevede investimenti complessivi per due miliardi di euro. Una parte di questi finiranno sulla direttrice che solca, dalla città sino alla punta nord di Edolo, la nostra provincia.

Il contratto in questione opera una riallocazione delle risorse tra gli interventi programmati e recepisce cento milioni circa di nuove risorse, che serviranno per realizzare interventi prioritari e di messa in sicurezza.

Interventi

Tra questi ci sono fondi vitali per la ferrovia camuna, a partire da nove milioni per una serie di adeguamenti delle gallerie (per evitare crolli, come successo ad esempio nel dicembre del 2021 all’uscita del tunnel di Cedegolo) e per la protezione della ferrovia dai dissesti idrogeologici (basti citare Pisogne-Marone, Cividate-Malegno, Malonno). Altri quattro milioni serviranno per realizzare un’area per la manutenzione dei convogli a Pisogne, spostando l’attuale piattaforma dalle vicinanze del centro verso Costa Volpino, anche per evitare i disagi ai residenti, costretti a sopportare i rumori delle lavorazioni durante la notte.

Leggi anche Sassi sui binari della Brescia-Iseo-Edolo: pendolari rimasti ancora a piedi

Non è finita qui: altri quattro milioni e mezzo di euro prenderanno la strada di Niardo, per interventi di manutenzione straordinaria su due ponti dei torrenti Re e Cobello, «colpevoli», nell’estate di due anni fa, di aver esondato, inondando il paese di fango, acqua, detriti e massi di grosse dimensioni, devastando strade, case e aziende. Per la località si tratta di un’ottima notizia, che permetterà di garantire ancora più sicurezza agli abitanti della località Crist.

La Regione fa poi sapere di avere garantito anche 27 milioni per il rinnovo dell’armamento dei treni su alcuni rami, tra cui la Brescia-Iseo-Edolo (gli altri, più consistenti, sono l’impianto di manutenzione di Novate Milanese e sul ramo di Milano). «Proseguono gli investimenti della Regione per potenziare, riqualificare e mantenere la rete ferroviaria di Ferrovienord afferma l’assessore Claudia Maria Terzi -. Con questo provvedimento finanziamo nuovi interventi infrastrutturali e tecnologici fondamentali per aumentare efficienza e sicurezza, a beneficio degli utenti e dei territori. Si tratta di opere a volte poco visibili, ma essenziali».