Brescia, due nuovi piani per riqualificare via Carducci e via Volturno

Via Carducci si prepara a dire addio all’edificio dismesso, da tempo in stato di degrado, posto di fronte allo spazio «Der Mast», all’altezza del distributore di benzina. Non è, però, l’unica novità annunciata dall’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni e che cambierà in parte il volto della zona tra le vie Volturno, Carducci e Trivellini.

Il Piano di governo del territorio

Lo stabile dismesso

Il Piano di governo del territorio ha, tra le sue previsioni, due ambiti collocati tra via Volturno e le vie Trivellini e Carducci. Si tratta di due Ambiti di trasformazione denominati rispettivamente «Trivellini est» e «Trivellini ovest». I proprietari delle aree hanno presentato alla Loggia una richiesta per poter dare attuazione alle relative trasformazioni e la Giunta, dopo il passaggio in Commissione Urbanistica di mercoledì 15 gennaio, proporrà nel corso prossimo Consiglio Comunale del 24 gennaio l’adozione dei due piani.

Il primo piano attuativo, «Trivellini Ovest», è stato presentato dalla società Real Energy srl in variante al Piano di governo del territorio per la riqualificazione dell’attuale edificio: un immobile commerciale dismesso da anni posto tra le vie Volturno e Carducci (di fronte, appunto, allo spazio «Der Mast)» in condizioni di degrado tali da aver già portato il Consiglio comunale ad annoverarlo, un paio di anni fa, tra gli edifici dismessi con criticità. L’intenzione della proprietà è di recuperarlo mediante una demolizione parziale e la successiva costruzione di un nuovo edificio.

«La proposta di piano attuativo presentata dalla società si configura in variante – spiega l’assessora all’Urbanistica, Michela Tiboni – perché, rispetto a quanto previsto dal Pgt, riporta la destinazione interamente a commerciale a fronte del 50% attualmente previsto».

Parcheggi, aree verdi, case e ciclabili

«Con il piano attuativo verrà in sostanza riqualificata un’area attualmente dismessa e saranno valorizzati i tracciati di connessione attraverso il collegamento di via Carducci e via Volturno - aggiunge Tiboni -. La proposta di progetto, inoltre, mette a disposizione della collettività un parcheggio a uso pubblico, oltre all’incremento delle aree verdi».

Un rendering di come sarà lo stabile dopo la riqualificazione

Quanto al «Trivellini Est» la società che ha avanzato la richiesta è la Immobiliare B21 srl, che ha presentato istanza di piano attuativo per la realizzazione di cinque unità abitative. Per la parte pubblica il Comune realizzerà una pista ciclopedonale lunga 200 metri di collegamento tra via Volturno e via Carducci, andando a bonificare la linea ferrata ormai in disuso che raggiungeva gli stabilimenti Iveco e Camozzi. Ai margini della pista, che sarà illuminata, saranno piantati aceri e frassini.

I prossimi passi

«I due piani attuativi permettono di riqualificare i due ambiti adiacenti al quartiere residenziale – conclude l’assessora –, mentre rimane tra le due aree una porzione che l’Amministrazione auspica possa essere oggetto di sviluppo futuro, consentendo così anche la realizzazione del tratto di via Trivellini verso via Volturno previsto dal Pgt».