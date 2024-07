Brescia da oggi ha una Mappa speziale

Nel centro storico di Brescia sono nascosti numerosi tesori artistici a volte poco noti. Qualcuno ha tentato l’impresa di catalogarli creando una cartina che indica 85 punti di rilievo artistico e culturale meno conosciuti dislocati nel centro della città, corredati da una piccola descrizione accessibile scansionando un QR code.

La Mappa speziale

Si tratta della «Mappa speziale della Città» e il suo ideatore è Luca Bonafini, esperto di cose monastiche che si possono trovare nel suo negozio Lo Speziale in via Antiche Mura. «L’idea nasce dall’esigenza di offrire alla mia clientela e ai turisti un’ampia mappa del patrimonio artistico del centro storico, che prima non c’era -, racconta Bonafini – un senso di riconoscenza nel nono anno della mia attività, per stuzzicare anche i bresciani a riscoprire la città».

Ci sono voluti sei mesi di lavoro in cui Bonafini si è documentato e ha raccolto informazioni riguardanti l’esistenza di chiese, conventi, monasteri, in cosa si sono trasformati e dove sono finite le opere d’arte in essi contenute. Un lavoro certosino ma non definitivo «So che non è esaustiva, ma un lavoro in continua evoluzione».

La sua passione per tutto ciò che è monastico nasce da un’esperienza di vita personale, infatti, dal 2004 al 2012 Bonafini ha vissuto in un monastero seguendo le regole di S. Benedetto e affinando le conoscenze di agricoltura biologica e trasformazione degli alimenti. «Sono un raccontatore perché queste esperienze le ho vissute sulla mia pelle» dice.

Una conoscenza che lo ha portato anche a partecipare a programmi tv come Detto Fatto su Rai2 in qualità di esperto in materia. E secondo il principio per cui «le cose belle vanno condivise» Bonafini ha deciso di donare questa mappa gratis a chiunque passi dalla sua bottega, oltre che inserirla in ogni ordine ricevuto per permettere di far conoscere le bellezze di Brescia anche nel resto d’Italia e del mondo.