Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, dal Comune 700mila euro per riqualificare 9 alloggi

Francesca Marmaglio
«Continuiamo a non consumare altro suolo. L’obiettivo è sistemare tutto il patrimonio esistente», ha detto l’assessore Alessandro Cantoni
Brescia dall'alto - © www.giornaledibrescia.it
Brescia dall'alto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Per l’importo complessivo di 700mila euro il comune di Brescia riqualificherà nove alloggi – ad oggi sfitti – in edifici di edilizia residenziale pubblica. Si tratta dei cinque appartamenti (300mila euro) del complesso residenziale «Adriatico» di via Pigafetta 21, nella zona nord della città, e quattro appartamenti (400mila euro) inseriti in un condominio di proprietà mista (pubblica e privata) che affaccia su via Armando Diaz 6.

I lavori previsti porteranno miglioramenti nella distribuzione degli ambienti, nell’efficienza energetica e nella sicurezza degli impianti, senza alterare i caratteri che identificano il tessuto edilizio storico di appartenenza.

Investimenti

«Continuiamo a non consumare altro suolo – ha detto l’assessore Alessandro Cantoni –, preferendo sempre riqualificare. L’obiettivo è sistemare tutto il patrimonio esistente del Comune». E complessivamente le proprietà del comune si attestano intorno ai 2.500 appartamenti: da ammodernare ci sono ancora circa 200 alloggi per un costo totale pianificato di 26 milioni di euro.

«Investiamo anche in questo caso risorse importanti – ha detto l’assessore alle Risorse dell’ente Comune e alle Risorse umane, Marco Garza – necessarie perché gli appartamenti possano tornare disponibili per la locazione». La progettazione è creata su un programma triennale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
edilizia residenziale pubblicaComune di BresciaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario