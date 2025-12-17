Brescia, dal Comune 700mila euro per riqualificare 9 alloggi

Per l’importo complessivo di 700mila euro il comune di Brescia riqualificherà nove alloggi – ad oggi sfitti – in edifici di edilizia residenziale pubblica. Si tratta dei cinque appartamenti (300mila euro) del complesso residenziale «Adriatico» di via Pigafetta 21, nella zona nord della città, e quattro appartamenti (400mila euro) inseriti in un condominio di proprietà mista (pubblica e privata) che affaccia su via Armando Diaz 6.

I lavori previsti porteranno miglioramenti nella distribuzione degli ambienti, nell’efficienza energetica e nella sicurezza degli impianti, senza alterare i caratteri che identificano il tessuto edilizio storico di appartenenza.

Investimenti

«Continuiamo a non consumare altro suolo – ha detto l’assessore Alessandro Cantoni –, preferendo sempre riqualificare. L’obiettivo è sistemare tutto il patrimonio esistente del Comune». E complessivamente le proprietà del comune si attestano intorno ai 2.500 appartamenti: da ammodernare ci sono ancora circa 200 alloggi per un costo totale pianificato di 26 milioni di euro.

«Investiamo anche in questo caso risorse importanti – ha detto l’assessore alle Risorse dell’ente Comune e alle Risorse umane, Marco Garza – necessarie perché gli appartamenti possano tornare disponibili per la locazione». La progettazione è creata su un programma triennale.