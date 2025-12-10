Al cinema Oz l’incontro con gli studenti per la Giornata dei Diritti Umani

«Quando ci si mette insieme i diritti si ottengono e quando i diritti vengono minacciati ci si raduna per difenderli. Questo abbiamo imparato in 50 anni». Così introduce la giornata Riccardo Noury, portavoce nazionale Amnesty International Italia, proprio nell’anno in cui l’Ong compie mezzo secolo.

E tra i 33mila studenti che questa mattina hanno partecipato alla Giornata mondiale dei diritti umani c’erano anche 200 bresciani. Grazie a Fondazione Conad, al cinema OZ di Brescia i ragazzi dell’IIS Sraffa, del CFP Zanardelli e dell’IIS Andrea Mantegna hanno potuto prendere parte alla visione collettiva del secondo appuntamento del Progetto Scuola 2025-2026, realizzato da Unisona Aps.

Leggi anche Mattarella, indebolire istituzioni multilaterali apre al rischio di prevaricazione

L’incontro

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Studenti al cinema Oz per l'incontro sui diritti umani - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Prima della diretta, dal titolo «HUMANS – In difesa dei diritti umani» – si è svolto un momento di confronto sul tema della difesa dei diritti umani, che ha visto la partecipazione del socio di Conad Centro Nord Daniele Frassine, la responsabile relazioni esterne, eventi e sponsorizzazioni Veronica Corchia, la direttrice di Adl a Zavidovici Maddalena Alberti e Anna Frattini, assessora con delega alle Politiche educative, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e alla Sostenibilità sociale in Loggia – a rappresentare un esempio concreto di collaborazione tra imprese, amministrazione pubblica e mondo associativo, uniti dall’impegno comune verso la tutela dei diritti umani.

Il #10dicembre è la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, istituita nel 1950 dall'ONU.

Quest’anno per la ricorrenza, le Nazioni Unite vogliono sottolineare l’importanza della Dichiarazione Universale e dei suoi valori: uguaglianza, giustizia, libertà e dignità.#humanrightsday pic.twitter.com/kXue8DuKxZ — Ministero dell’Istruzione e del Merito (@MIsocialTW) December 10, 2025

Diritto di protesta

«L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni sulle emergenze sociali in atto e sulle possibili soluzioni per costruire una società più equa, consapevole e inclusiva», affermano Daniele Frassine e Veronica Corchia.

Cuore dell’incontro è stato il tema del diritto di protesta, affrontato sia in prospettiva attuale che storica, grazie ai percorsi educativi messi a disposizione da Amnesty International Italia.

Attraverso attività suggerite dai materiali didattici inviati alle scuole nelle settimane scorse – come le dispense Il diritto di protestare, La protesta nelle immagini e La protesta nelle canzoni – gli studenti hanno potuto riflettere sull’importanza della libertà di espressione e di riunione pacifica, scoprendo come le grandi manifestazioni del passato abbiano contribuito a conquistare diritti oggi considerati fondamentali.