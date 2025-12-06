Chiede una mano al giudice: «Mi aiuti, anche con il carcere»

La vicenda di una mamma 33enne, arrestata dopo aver rubato una macchina fotografica in piazza della Loggia

Piazza della Loggia dal porticato dell’antico palazzo - © www.giornaledibrescia.it

Ha visto la reflex appoggiata sulla panchina di marmo ai piedi di una delle colonne del porticato. In quella macchina fotografica ci ha visto un’occasione. Soldi per una dose, l’ennesima, e per qualcos’altro. Ci ha riprovato. Dopo il furto di un giubbino, messo a segno in un negozio di via Porcellaga ad inizio novembre, le è andata di nuovo male. Male è andata anche al fotografo che, sotto le volte di palazzo Loggia, stava realizzando un servizio. Lui non ha fatto in tempo ad accorgersi del furt