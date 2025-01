A Brescia è nato un centro multiservizi per anziani e famiglie

Il progressivo invecchiamento della popolazione pone tutti di fronte a molteplici sfide. Una di queste consiste nel consolidamento della rete dei servizi per offrire risposte globali e concrete ai bisogni sempre più complessi della popolazione anziana. In quest’ottica è nato il centro multiservizi delle fondazioni Brescia Solidale e Casa di Industria, «un punto di riferimento integrato per le famiglie che si prendono cura dei propri cari – spiega Chiara Benini, direttrice delle due fondazioni –, offrendo supporto concreto e multidisciplinare secondo un modello innovativo di presa in carico».

Gli obiettivi

Il centro, «che è una delle iniziative finanziate da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Welfare in Ageing», ha ricordato la vicepresidente di Fondazione Cariplo Valeria Negrini, si trova in via Allegri, 41-43. La sua inaugurazione è avvenuta ieri mattina alla presenza del direttore socio sanitario di Asst Spedali Civili di Brescia, Enrico Burato, e dell’assessore ai Servizi sociali del Comune di Brescia, Marco Fenaroli, che ha ricordato come «chi ha problemi, e magari è anche solo, deve avere un aggancio nel momento del bisogno e grazie a servizi come questo può trovare risposte pronte ed esaustive».

L'inaugurazione del centro multiservizi in via Allegri a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il polo di via Allegri rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso intrapreso dalle fondazioni con l’intento di migliorare i servizi a favore della popolazione anziana. Un percorso che ha trovato la condivisione dell’Amministrazione comunale nella sottoscrizione del protocollo «Brescia città amica delle persone con demenza», nella valorizzazione degli alloggi «Bird» con un progetto di co-housing, nell’apertura di un «Alzheimer Cafè» e nella messa a disposizione di appartamenti per la convivenza tra anziani.

Aiuto

Il supporto personalizzato è garantito da svariate professionalità che erogano diversi servizi, come la ricerca e la selezione di assistenti familiari, l’assistenza sia in relazione alla gestione delle pratiche relative alla tutela giuridica sia fiscale, la valutazione multidisciplinare e l’orientamento rispetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Nei prossimi mesi verranno introdotte anche «Isidora» un’applicazione gratuita che consentirà di consultare la rete dei servizi disponibili a Brescia, la teleassistenza per il monitoraggio a distanza delle condizioni di benessere degli anziani, la partecipazione ad attività individuali o di gruppo e una piattaforma per la cittadinanza attiva, uno spazio digitale per promuovere iniziative di solidarietà e volontariato.