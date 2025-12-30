Arrestati tre latitanti tra il centro di Brescia e Capriano del Colle

Tre latitanti sono stati individuati e arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Brescia e in provincia.

In via Solferino

Il primo arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Carmine, che hanno fermato in città un cittadino marocchino di 25 anni, regolare sul territorio nazionale e domiciliato in provincia di Brescia. L’uomo, con numerosi precedenti penali, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza per una condanna definitiva legata a reati continuati di produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

È stato individuato in via Solferino durante un controllo e accompagnato nel carcere Nerio Fischione, dove dovrà scontare un anno di reclusione. Nei suoi confronti il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, propedeutica all’espulsione al termine della pena.

Ancora in città

Durante le festività natalizie, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno arrestato un altro cittadino marocchino, 23 anni, anch’egli regolare sul territorio nazionale e domiciliato in città. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) e più volte denunciato per evasione e danneggiamento aggravato del braccialetto elettronico.

La misura è scattata in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna per lesioni gravissime: nel maggio scorso aveva preso parte a una violenta rissa tra gruppi rivali in via San Faustino, ferendo gravemente al volto un giovane e provocandogli la perdita permanente della vista da un occhio. Il 23enne è stato condotto a Canton Mombello, dove dovrà scontare una pena di un anno e mezzo. Anche in questo caso il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno in vista dell’espulsione.

A Capriano del Colle

Il terzo arresto riguarda un uomo di 60 anni, bresciano, latitante da alcuni mesi e rintracciato dagli agenti delle Volanti mentre soggiornava in un albergo a Capriano del Colle. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia per una condanna definitiva a due anni e sei mesi di reclusione per circonvenzione di persone incapaci. Dopo l’arresto è stato accompagnato in carcere.

Considerata la pericolosità sociale dell’uomo, il Questore ha inoltre emesso nei suoi confronti un avviso orale di pubblica sicurezza, misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia e finalizzata a una possibile futura sorveglianza speciale.