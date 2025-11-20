Per Brescia arrivati 74 nuovi Carabinieri: 70 alle stazioni

È stato il prefetto Polichetti, insieme al comandante provinciale Raucci, a dare il benvenuto a Brescia ai 74 nuovi carabinieri assegnati alla nostra provincia. Si tratta di 70 unità destinate alle stazioni del territorio e quattro per i nuclei forestali dedicati alla tutela dell’ambiente.

«È un momento importante per l’Arma e per la comunità bresciana, che potrà contare su un rafforzamento concreto della presenza dell’Arma nei centri urbani, nelle vallate, nelle aree montane e nei numerosi comuni che caratterizzano la ricca e complessa Provincia bresciana» è stato detto.

Come ricordato dal prefetto, «i nuovi Carabinieri entrano a far parte di una grande squadra, quella del sistema sicurezza in Provincia di Brescia, andando ad integrare quel dispositivo unico dell’Arma che riesce ad esprimere la massima aderenza alle necessità dei cittadini, riesce ad ascoltare le persone fragili e a portare la presenza dello Stato in ogni Comune».