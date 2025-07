Brescia, in manette spacciatore irregolare sul territorio nazionale

Ha provato a disfarsi della droga che custodiva nei pacchetti di sigarette, ma quel lancio sospetto non è sfuggito ai poliziotti: in manette è finito uno spacciatore marocchino di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale. È successo ieri in via Caleppe a Brescia, dove sono intervenuti gli agenti del Commissariato del Carmine. I poliziotti hanno recuperato subito i due pacchetti, all’interno dei quali sono stati rinvenuti e sequestrati 13 involucri di nylon termosaldati contenenti cocaina suddivisa in altrettante dosi pronte per essere spacciate.

Perquisizione

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire addosso al pusher circa 200 euro in contanti – verosimilmente provento dell’attività di spaccio della droga – due pastiglie di un farmaco stupefacente e 3 ulteriori involucri contenenti hashish; anche questo materiale è stato sequestrato. II questore di Brescia Paolo Sartori, quindi, in considerazione dei suoi precedenti, a seguito della sua espulsione ha emesso un Decreto di allontanamento dal Territorio nazionale, che diverrà operativo nel momento in cui verrà scarcerato.