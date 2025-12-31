Giornale di Brescia
Aggredisce una conoscente e scappa: si cerca un uomo a Brescia

Roberto Manieri
I due, alterati dall’alcol, hanno dato vita a una lite in via del Carso: l’aggressore si è dileguato prima dell’arrivo delle volanti
Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it
Qualche bicchiere di troppo ha innescato una lite tra due conoscenti – un uomo e una donna – in via del Carso a Brescia. Dalle parole si è però presto passati ai fatti: l’uomo si è scagliato contro la donna ferendola ed è poi fuggito prima dell’arrivo delle volanti.

Il luogo nel quale è stata aggredita la donna - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Gli agenti intervenuti con due pattuglie hanno soccorso la signora ferita, poi condotta da un'autoambulanza del 118 in Poliambulanza per essere medicata. In seguito è scattata la ricerca – tutt’ora in corso – dell'aggressore in diversi quartieri della città.

La Polizia sta continuando a cercare l’uomo, ritenuto un soggetto pericoloso per sé e per altre persone a causa dell’alterazione da alcol.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

