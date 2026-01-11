Abbattono un palo, abbandonano l’auto
L’altra notte una Bmw ha percorso via Vittorio Emanuele a Brescia ad altissima velocità ed entrando in piazza Repubblica il conducente ha perso il controllo
Sono le immagini delle telecamere e i racconti dei testimoni a spiegare l’accaduto. L’altra notte una Bmw ha percorso via Vittorio Emanuele a Brescia ad altissima velocità ed entrando in piazza Repubblica il conducente ha perso il controllo finendo contro un palo.
I due ragazzi a bordo, illesi, sono scesi e ai passanti che gli chiedevano se avessero bisogno di aiuto hanno risposto con un perentorio «Fatevi i fatti vostri» e si sono allontanati. La Locale lavora per rintracciarli.
