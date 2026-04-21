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Valcamonica, due arresti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Roberto Manieri
I Carabinieri sono intervenuti bloccando due tunisini: un 36enne che disturbava i clienti di un locale e un 30enne sorpreso a rubare in un'abitazione. Entrambi hanno opposto resistenza
I Carabinieri hanno arrestato due tunisini per violenza e rapina
I Carabinieri hanno arrestato due tunisini per violenza e rapina
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Nel fine settimana tra sabato e domenica, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno e della Stazione di Darfo Boario Terme hanno arrestato due tunisini di 36 e 30 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rapina impropria, in due episodi distinti.

I due episodi

A Pian Camuno, l’equipaggio del Radiomobile è intervenuto in un locale dove il 36enne, alterato da alcol e droga, stava disturbando i presenti: alla vista dei militari ha iniziato a inveire e opporre resistenza, venendo poi bloccato e arrestato. L’arresto è stato convalidato in mattinata.

A Gianico, invece, i militari di Darfo Boario Terme hanno arrestato un 30enne per rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale: sorpreso dai proprietari durante un tentato furto in un’abitazione, ha opposto resistenza anche all’arrivo dei Carabinieri che sono riusciti a contenerlo e metterlo in sicurezza. L’uomo è stato portato nel carcere di Brescia in attesa dell’udienza di convalida.

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