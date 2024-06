Breno dice addio a Pietro Giacomo Giorgi, morto in mare a Pesaro

Era al mare per il classico periodo di vacanza insieme all’associazione Diabetici di Vallecamonica e Sebino. Nonostante il tempo non fosse dei migliori, venerdì poco dopo le 16 ha pensato di fare un bagno, prima di rientrare all’hotel Spiaggia, dove alloggiava. Una decisione che gli è purtroppo si è rivelata per lui: Pietro Giacomo Giorgi, pensionato di 74 anni residente a Breno, si è con tutta probabilità sentito male in acqua e, nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto poco dopo essere stato trasportato a riva, privo di sensi, dal bagnino che lo aveva avvistato in difficoltà.

L’uomo, pensionato dell’Enel da diversi anni, si trovava a Pesaro con la compagna Fiorina Belli, originaria di Pisogne, insieme a un gruppo di una trentina di soci dell’associazione Diabetici camuna. Erano partiti alla volta del mare sabato scorso e si sarebbero fermati ancora per qualche giorno, prima di essere colti da questa inaspettata tragedia. La salma di Giorgi, che viveva nella zona di via Milano a Breno, di fronte alla cooperativa Arcobaleno, si trova ancora nella camera mortuaria di Pesaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il magistrato di turno ne ha disposto l’autopsia. Ci vorranno, di conseguenza, ancora alcuni giorni prima di poter organizzare il rientro in Vallecamonica per i funerali. L’incidente è avvento sulla spiaggia di levante, non troppo distante dalla foce del Genica. Giorgi è stato avvistato e recuperato dal bagnino al largo dei bagni Gilberto, a una ventina di metri dagli scogli e, una volta a riva, è stato affidato agli uomini della Capitaneria di porto.

La notizia della scomparsa si è diffusa a Breno solo ieri in serata, ed ha destato commozione e cordoglio in quanti lo conoscevano.