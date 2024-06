Bresciano 74enne annega mentre nuota nel mare di Pesaro

Il corpo dell’uomo è stato visto galleggiare da un bagnino giusto davanti al Bagno Gilberto

Intervenuta la Guardia costiera (foto d'archivio)

La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio in una giornata di brutto tempo, a pochi metri dalla spiaggia di Pesaro, quando le correnti in acqua erano molto forti a causa del maltempo, tanto che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’uomo in difficoltà lottare con la corrente per non essere trascinato. Il tempo di dare l’allarme e l’uomo è sparito dalla vista di chi stava in spiaggia. È morto così annegato, vittima presumibilmente di una malore in acqua, un turista bresciano di 74 ann