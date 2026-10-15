Breno, carabiniere fuori servizio sorprende due ladri al supermercato

Li ha sorpresi mentre cercavano di rubare generi alimentari in un supermercato di Breno. È stato l'intervento di un carabiniere libero dal servizio a far scattare l'allarme e a permettere ai colleghi di arrestare due uomini di 34 e 22 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. È successo nella serata di giovedì 15 ottobre.
Nel market
Il militare si trovava nel punto vendita quando ha notato i movimenti sospetti della coppia. Uno dei due aveva riempito un carrello con prodotti per circa 450 euro e stava cercando di uscire senza pagare, mentre il complice teneva bloccati i sensori antitaccheggio per agevolare il passaggio. Il carabiniere ha subito contattato la centrale operativa, chiedendo l'intervento di una pattuglia.
Sul posto sono arrivati i militari di Breno e Borno, che hanno fermato i due prima che riuscissero ad allontanarsi. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.
Il precedente
Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio: poco prima, i due avevano rubato generi alimentari per circa 100 euro in un altro supermercato della zona. Anche in questo caso la merce è stata recuperata e riconsegnata.
I due uomini, cittadini rumeni, sono stati arrestati per il primo furto e denunciati per il secondo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza per direttissima, prevista per venerdì 16 ottobre.