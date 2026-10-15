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Breno, carabiniere fuori servizio sorprende due ladri al supermercato

Il militare ha visto uno dei due tentare di uscire con un carrello da 450 euro di spesa senza pagare. Scoperto anche un secondo furto
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I carabinieri sono intervenuti in un supermercato di Breno
I carabinieri sono intervenuti in un supermercato di Breno

Li ha sorpresi mentre cercavano di rubare generi alimentari in un supermercato di Breno. È stato l'intervento di un carabiniere libero dal servizio a far scattare l'allarme e a permettere ai colleghi di arrestare due uomini di 34 e 22 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. È successo nella serata di giovedì 15 ottobre.

Nel market

Il militare si trovava nel punto vendita quando ha notato i movimenti sospetti della coppia. Uno dei due aveva riempito un carrello con prodotti per circa 450 euro e stava cercando di uscire senza pagare, mentre il complice teneva bloccati i sensori antitaccheggio per agevolare il passaggio. Il carabiniere ha subito contattato la centrale operativa, chiedendo l'intervento di una pattuglia.

Sul posto sono arrivati i militari di Breno e Borno, che hanno fermato i due prima che riuscissero ad allontanarsi. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.

Il precedente

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio: poco prima, i due avevano rubato generi alimentari per circa 100 euro in un altro supermercato della zona. Anche in questo caso la merce è stata recuperata e riconsegnata.
I due uomini, cittadini rumeni, sono stati arrestati per il primo furto e denunciati per il secondo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza per direttissima, prevista per venerdì 16 ottobre.

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furtosupermercatoarrestocarabinieriBreno
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