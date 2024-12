Bozzoli: a luglio l’ergastolo, la fuga e l’arresto sotto il letto

L’uomo condannato per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli a Marcheno sparì per dieci giorni dopo la sentenza della Cassazione

Giacomo Bozzoli durante la fuga

Era libero, era in vacanza. E poi è sparito nel nulla. Per dieci giorni si sono fatte le ipotesi più varie e suggestive, si sono tirati in ballo documenti falsi comprati al mercato nero, denaro nascosto in paradisi fiscali, la copertura della criminalità organizzata. E poi tutto è finito in un paio d’ore. Dove era cominciato. Nella villa di famiglia sul lago di Garda con il fuggitivo nascosto sotto il letto di una camera matrimoniale. Giacomo Bozzoli trovato sotto il letto, le prime parole: «Ma