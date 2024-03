Bovezzo sarà il primo Comune bresciano ad avere una postazione BiciMia

Bovezzo sarà il primo Comune bresciano al di fuori della città ad avere una postazione «BiciMia». Il servizio sarà attivato entro l’estate e la postazione, che disporrà di 8 stalli, verrà collocata in via dei Prati angolo via Sabbioncelli, accanto all’edicola Bussacchini. In sostanza lungo l’asse viario principale del paese, epicentro di tutti i servizi.

Dove sarà posizionata la postazione BiciMia a Bovezzo - © www.giornaledibrescia.it

L’accordo

Il progetto è frutto dello schema di accordo siglato tra le Giunte comunali di Brescia e di Bovezzo con l'obiettivo di promuovere sempre più l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative. Il servizio punta anche a migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità degli spostamenti urbani anche in connessione con gli altri servizi di trasporto pubblico in un’ottica di intermodalità, in particolar modo migliorando l’accessibilità alla fermata metro del Prealpino.

«È per noi un orgoglio essere il primo paese a ospitare una postazione BiciMia - commenta la sindaca di Bovezzo, Sara Ghidoni -. Bovezzo è un paese che ha una propria identità, ma vive in continuità con Brescia essendo con quest’ultima confinante. Diamo un'opportunità sostenibile e comoda ai nostri concittadini che studiano e lavorano in città».

L’investimento

«All’attivazione del car sharing e all’installazione di 10 colonnine per la ricarica delle auto elettriche ora si aggiunge il servizio BiciMia - afferma il vicesindaco Matteo Grandelli -. Il Comune investe su questo progetto 45mila euro iniziali e ogni anni comparteciperà alla manutenzione della postazione con 7 mila euro».

Le postazioni

Quella che farà la sua comparsa a Bovezzo è la 95esima postazione del servizio e la prima, appunto, installata fuori dal territorio comunale di Brescia. Sarà gestita da Brescia Mobilità, che curerà la manutenzione delle biciclette, le attività di mantenimento del sistema di aggancio e sgancio delle biciclette, lo spostamento delle biciclette (ai fini del riequilibrio delle ciclo-stazioni necessario per una migliore fruizione del servizio da parte degli utenti), tutte le attività di supervisione necessarie al mantenimento dello stato di buon funzionamento del sistema insieme con il supporto e la comunicazione verso l’utenza.

Attualmente il servizio Bicimia è costituito da 94 postazioni diffuse sul territorio cittadino, con oltre 950 colonnine di aggancio e 500 biciclette in dotazione anche a pedalata assistita, attivabile mediante Omnibus Card e supportato 24 ore su 24.

«Da quando è stato attivato nel giugno del 2008 a oggi - osserva l’assessore alla Mobilità del Comune di Brescia, Federico Manzoni -, il servizio ha incontrato una sempre crescente soddisfazione da parte degli utenti utilizzatori, arrivando a superare i 37.000 iscritti».

«Sul nostro percorso abbiamo incontrato una Amministrazione comunale lungimirante - prosegue Manzoni -. Non è la prima che si interessa al servizio ma è stata l’unica ad andare oltre la questione dei costi di installazione e manutenzione del servizio, dando un ulteriore segnale di lungimiranza».

Abbonamento

L’abbonamento potrà essere sottoscritto nelle sedi già presenti in città - all’InfoPoint Mobilità e Turismo di via Trieste 1; piazzale Stazione 47; in via San Bartolomeo 23/c; ai parcheggi di Fossa Bagni, piazza Vittoria, Stazione e Ospedale Nord - e, presto, anche a Bovezzo, in spazi che saranno messi a disposizione dal Comune.