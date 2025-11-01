Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Bovegno, rigate un centinaio di auto durante la sfilata di Halloween

Roberto Manieri
Dallo sfogo sui social alla denuncia ai Carabinieri. Ora si studiano le immagini delle telecamere per risalire al responsabile
Una delle auto segnate durante la festa di Halloween in paese - Foto tratta dai social
Una delle auto segnate durante la festa di Halloween in paese - Foto tratta dai social
AA

È polemica a Bovegno dopo che ieri, durante la festa di Halloween organizzata in centro con una sfilata, ignoti hanno rigato e danneggiato un centinaio di automobili parcheggiate nei pressi del centro del paese.
Ora ci si affida alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per identificare chi ha agito nella notte creando danni significativi a chi ha partecipato alla manifestazione in piazza.
Sui social l'indignazione è sfociata poi in denunce presentate ai Carabinieri anche a favore degli eventuali risarcimenti legati alle assicurazioni.

Resta lo sdegno per un gesto che non si spiega e che non può essere ovviamente classificato come una bravata da parte di qualcuno. Sui social sono diverse le prese di posizione di chi ha subito il danneggiamento della vettura con qualcuno che ha anche postato le immagini dei danni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Halloweenauto rigateBovegno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario