Bovegno, rigate un centinaio di auto durante la sfilata di Halloween

È polemica a Bovegno dopo che ieri, durante la festa di Halloween organizzata in centro con una sfilata, ignoti hanno rigato e danneggiato un centinaio di automobili parcheggiate nei pressi del centro del paese.

Ora ci si affida alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per identificare chi ha agito nella notte creando danni significativi a chi ha partecipato alla manifestazione in piazza.

Sui social l'indignazione è sfociata poi in denunce presentate ai Carabinieri anche a favore degli eventuali risarcimenti legati alle assicurazioni.

Resta lo sdegno per un gesto che non si spiega e che non può essere ovviamente classificato come una bravata da parte di qualcuno. Sui social sono diverse le prese di posizione di chi ha subito il danneggiamento della vettura con qualcuno che ha anche postato le immagini dei danni.