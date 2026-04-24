Bovegno piange la scomparsa di Helen Zubani
È una comunità in lutto quella che in queste ore si sta stringendo intorno alla famiglia di Helen Zubani: la 36enne di Bovegno, conosciutissima in paese, è stata stroncata ieri a causa di una malattia fulminante. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando nell’incredulità e nel dolore quanti la conoscevano: tanti i messaggi di cordoglio che hanno riempito i social e che hanno ricordato la donna, giovane mamma di Evelyn.
I messaggi di cordoglio
«Brilla di luce lassù come hai saputo fare nella vita terrena», «Di fronte ad un dolore così grande non si trovano parole adeguate» si legge tra i messaggi: tanti sono rivolti alla piccola Evelyn e ai famigliari, attorno ai quali il piccolo paese valtrumplino si è stretto all’istante. Helen lascia la figlia, la mamma Ornella, il fratello Alan, la nonna Elia, zio, zie e cugini. I funerali si svolgeranno lunedì 27 alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Bovegno, muovendo dalla casa del commiato Mutti di via Provinciale 46.
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